“Esnafımız perişan durumda”

Haber: Erdal Tanrıverdi

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İYİ Parti merkez İlçe Başkanı Murat Güler, İYİ Parti Bolu Belediye Meclis üyesi Hasan hakan Alparslan, İYİ Parti Bolu İl Yönetim kurulu üyeleri, Merkez İlçe Yönetim kurulu üyeleri ve partinin gençlik kolları ile birlikte görevlerine seçilen Bolu Elektrikçiler Ve İnşaat Sanatkarları Odası Başkanı Mustafa Yaman, Bolu Kahveciler Ve Otelciler Odası Başkanı Mustafa Kalaycı, Bolu Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat ve Esnaf Kefalat Başkanı Ahmet Yoltaş’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette esnafın yaşadığı sorunlar dile getirildi. Örnekbaş kendisinin de esnaf ve ticaret hayatında olduğunu belirterek esnafın yaşadığı sorunları yakinen bildiğini ifade etti. Oda başkanlarından esnafın içinde bulunduğu durum hakkında bilgi alan Örnekbaş “Maalesef artan girdi maliyetleri ve her gün değişen ekonomik parametreler esnafımızı şaşkına çevirmiştir. Esnafımız iş yapamaz durumdadır. İzlenen yanlış ekonomi yöntemi esnafımızı perişan ve çaresiz hale getirmiştir” dedi.

Ekonomik istikrarsızlığın ve her gün değişen dengelerin çok büyük kayıplara yol açtığını belirten Örnekbaş şu değerlendirmeleri yaptı:

“SIKINTI HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR”

Parti teşkilatımızda görev yapan arkadaşlarımızla birlikte güven tazeleyen, görevine seçilen esnaf odası başkanlarımızı ziyaret ettik. Başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarına,işlerinde, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ülkemizde esnaf olmak maalesef zor zanaat haline gelmiştir. İktidarın izlediği yanlış ekonomi politikaları sebebiyle esnafımız her geçen gün daha da zorlanmakta neredeyse kepenk açamaz durumdadır. Çoğu siftahsız geçen günler sebebiyle esnafımız kara kara düşünmektedir. Alınan satılan malların değerinin her gün değişkenlik göstermesi sebebiyle esnafımız sattığı ürünü neredeyse sattığı fiyata yeniden rafına koyamaz durumdadır. Kurda yaşan değişkenlik ve bir takım çevrelerce anormal yapılan zamlar sebebiyle küçük esnafımız borç batağındadır. Bütün bunların üzerine enerji maliyetlerine gelen zamlar sebebiyle esnafımızın içinde bulunduğu sıkıntı, kara delik daha da hızlı büyür hale gelmiştir. Maalesef artan girdi maliyetleri ve her gün değişen ekonomik parametreler esnafımızı şaşkına çevirmiştir. Esnafımız iş yapamaz durumdadır. İzlenen yanlış ekonomi yöntemi esnafımızı perişan ve çaresiz hale getirmiştir. Artık isyan noktasına gelen esnafımıza yönelik iktidar tarafından sunulan pansuman çözümler, açılan büyük yaraya derman olamamaktadır. İsrafa dayalı sürdürülen harcamalar dolayısıyla devletin kasası boşaltılmış, iktidar gözünü esnafın üç kuruş kazancına dikmiştir. İktidar, yağmacı 5 kardeşler çetesine milyarlarca dolarlık kazançlar sağlarken küçük esnafımıza sırtını dönmüştür.

“KÖTÜ GİDİŞE DUR DİYECEK ÇÖZÜMÜMÜZ VARDIR”

Bu ülke insanımızı rahat yaşatacak ekonomik kaynaklara sahiptir. Sadece ekonominin direksiyonunda oturanlar bu durumu doğru idare edememektedirler. Biz İYİ Partililer olarak bu gün, dün ve yarın sadece iktidarı eleştiren ve çözüm üretmeyen noktada olmadık. Bizim ekonomiyi düze çıkartacak formüllerimiz vardır. Bunu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi başta olmak üzere partimizin ekonomi politikaları ile ilgili çalışma yapan hocalarımız ve ekonomistlerimiz çareyi anlatmaktadırlar. Ülkemiz, esnafımız, insanımız partimize gösterdikleri ilgili ile birlikte İYİ Parti büyümektedir. Yarın vatandaşımız bizi göreve çağırdığında, planlı atılan ekonomik adımlarla ülkenin nasıl feraha kavuşacağını göreceklerdir. Aziz Türk milletinin gönlü ferah olsun biz göreve geldiğimizde yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacak, Türkiye bizimle İYİ olacaktır.