Esnafın beli büküldü!

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz günlerde, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından(EPGİS) zam açıklaması gelmişti. EPGİS’ten yapılan açıklamada, ÖTV artışından kaynaklı akaryakıt ürünlerine gelen zamma ilişkin görüşlerini sorduğumuz taksici esnafı, akaryakıt zammını değerlendirdi.

“İŞLER TAMAMEN DURDU”

Olaya ilişkin görüşlerini sorduğumuz taksici esnafı, Mazot zammını değerlendirdi. Yakıt zamlarının kendilerini çok etkilediğini söyleyen taksici esnafı Adnan Kapucu, “Pandemiden dolayı zaten işlerimiz yoğun değil. Bir de mazot fiyatları arttı. Bizi baya etkiliyor yakıt zamları. Gaz olsun, benzin olsun, mazot fiyatları artınca bizi de çok etkiliyor. Kazançlarımız çok düşük işler yarıdan da aşağıya düştü. İşler tamamen durdu. Üstüne bir de mazot zammı geldi. Bu yönde beklentimiz inşallah pandemi biter ve bütün meslek dallarının işleri açılır” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ KAN AĞLIYOR”

Ömrü hayatında böyle bir zam oranı görmediğini dile getiren taksi şoförü Yakup Kanıcı, “Ben 57 yaşındayım. Ömrü hayatımda yakıta gelen yüzde 12’yi geçen hiçbir zam görmedim. Zaten vatandaş kan ağlıyor. İntiharlar bilmem neler… Bunun üstüne zam zam zam. Gerçekten zor durumdayız. Bize vereceği 3 bin lirayı zaten vermeden alacak şimdi. Zam da yapmasın bize de para vermesin. Zaten bize 2 senede bir zam yapılıyor. Daha geçen sene verildi. Biz şimdi Şoförler Cemiyeti’ne baskı yapamayız ki bize tekrar zam yapın diye. Bir taksimetreyi zaten ayarlaması 610 lira. Bir de rekabet var taksicilerin arasında” diye konuştu.

“EMEKLİ NASIL ÇALIŞMASIN”

Akşam 5 olan zam oranının uyandığında 7 olduğuna çok şaşırdığını anlatan taksici esnafı Ahmet Şimşek, “Bu konuda söyleyecek çok bir şey yok. Emekli çalışıyor diyorlar. Emekli nasıl çalışmasın. Çoluğu çocuğu var. Nasıl geçinecek bu emekli? Mecbur çalışacak. İlk dönemler bir parça iyiydi. Onlar da herhalde gösterişti. Hep yukarılara çalıştı. Akşam 5 lira olan zam bir uyanıyorsun 7 oluyor. Nasıl oluyor diyor yani insan” dedi.

“ARACI ALDIĞIM YERDEN BENZİNLİĞE GİDENE KADAR 2 KERE ZAM GELDİ”

Verilecek 3 bin lira paranın bu zamlarla geri alındığını dile getiren Caner Güngül, “Taksici esnafında, ÖTV’nin bile olmaması gerekiyor bence. Burada çalışıyorsunuz zaten iş yok. Bolu çay kaşığı kadar memleket. 215 tane taksi var. Şimdi burada iş kovalıyorsunuz. Belediye otobüsü gibiyiz yani saatli gidiyoruz. Onu da yakıta çalışıyoruz zaten. Değişen bir şey olmuyor. 3 bin lira para verecek bize. Onu da böyle alacak zaten. Bu işin mantığı bu zaten. Ben ilk defa bir LPG’li araç almıştım. Aracı aldığım yerden benzinliğe gidene kadar 2 kere zam geldiğini biliyorum. Gittiğim yer 10 kilometre. Düşünün yani, daha da bir şey söylenir mi bunun üstüne” diye konuştu.

“BÖYLE BİR VERGİ SİSTEMİ YOKTUR”

Yapılan bu zammın sadece taksiciye değil tüm sivil vatandaşa geldiğini söyleyen Veli Albayrak, “Öncelikle bu zam sadece taksi ve şoförler için değil. Bu zam devletimizin fakirleşmesinden dolayı 128 milyar doların nereye uçtuğunu bilmediğimiz için, küçük esnaflarımıza dağıtılacak olan 3 bin liralık yardımın ÖTV gibi vergileri yükselterek hükümetin geri alacağı para bu. Bu yük halkın üstünde devamlı olacak. Çünkü Ötv’yi geri almayacak. ÖTV vergisi de dünyada tek Türkiye’de vardır. Böyle bir vergi sistemi de yoktur. Bu zam sivil vatandaş da dahil herkese geldi. Çünkü bu vergiyi emeklisi de veriyor, çalışanı da veriyor, otobüsçüsü de veriyor” dedi.

“KİMSENİN CEBİNDE 5 KURUŞ KALMADI”

Esnafın gittikçe küçüldüğünden bahseden taksici esnafı Ahmet Terzi ise, “Ne söyleyelim? Son zamlardan sonra esnafın iyice beli büküldü. Bu zam taksisi, arabası olan herkese geldi. Kimse de döndürecek para kalmadı. Esnaf küçüldü. Kimsenin cebinde 5 kuruş para kalmadı. Taksiye binen yok. Ne yapacağız biz de bilmiyorum. İnşallah pandemiyi atlatırız. Atlatsak da zaten ekonomi iyice küçüldü. Ama Allah devlete zeval vermesin. Hükümet ayrı bir şey devlet ayrı bir şey. Ama yaptıkları politika çok yanlış” diyerek konuşmasını bitirdi.