Esnafın örnek davranışını ödüllendirdi

Bolu halk pazarında 7 yıldır esnaflık yapan Metin Karadayı, banka hesabına 212 bin lira gönderildiğini fark etti. Kimseden bu miktarda para beklemeyen Karadayı, yakınlarını arayarak, gelen paranın onlarla bir ilişkisinin olup olmadığını sordu.

Yakınlarından da olumsuz cevap alan Karadayı, banka yetkililerini arayarak gelen paranın yanlışlıkla gönderilmiş olabileceğini söyledi. Söz konusu para banka tarafından kişiye geri gönderildi.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal da örnek davranışından dolayı, yakında dünyaevine girecek olan nişanlı Karadayı’yı altınla ödüllendirdi.

VİCDANIM RAHAT

Konuyla ilgili konuşan esnaf Metin Karadayı, "kimsenin 5 kuruş parasını almayız. Yeri gelir sattığımız ürün tartıda 5 kuruş eksik gelir, onun parasını dahi veririz. Kimsenin hakkı kimseye geçsin istemeyiz. Bize helal para lazım, haram değil. O parayı alsak yüzde 100 bir yerden çıkar. Parayı iade ettiğim için içim de vicdanım da rahat." diye konuştu.

GURUR DUYDUK

Esnafın yaptığı bu güzel davranışın herkese örnek olması gerektiğini ve kendilerine gurur verdiğini dile getiren Mustafa Altındal, "Metin olması gereken ne ise onu yaptı. Kendisini tebrik ediyoruz. Köroğlu Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin de başkanıyım. Metin, düğünü için bizden kredi talebinde bulundu ancak hesabına yanlışlıkla yatırılan o paraya el sürmedi" ifadelerini kullandı.