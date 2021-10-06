Esnafın yüzü gülmeye başladı

Haber: Uğur Balaban

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yüzü gülmeyen Bolu Esnafı, üniversite öğrencilerinin ilimize gelmesiyle rahat bir nefes aldı.Yaklaşık 40 bin öğrencinin geldiği ilimizde hareketlilik başladı. Bizde Bolu esnafına mikrofon uzatarak öğrencilerin ilimize gelmesi, işlerde nasıl bir etki yaratacağını sorduk.Pandemi de zor durumlar yaşayan Bolu esnafı öğrencilerin gelmesiyle birlikte iş durumlarının yükseldiğini belirtti. Tekrardan kapanmayı kaldıramayacaklarını dile getiren esnaf, “Kepenkleri kapatırız. Esnaf olarak Bolu’da zaten çoğu esnafın durumu kötü. Teker zor dönüyor biteriz” dedi.

“BOLU ESNAFI İÇİN ÇOK İYİ OLDU”

Lokanta işletmecisi Emrullah Elikkaya, “2 yıldır üniversite öğrencilerinin olmaması işlerimizin durumunu yüzde 40 etkiledi. Öğrencilerin gelmesi demek esnafın daha fazla iş yapması demek. Bolu esnafı için çok iyi oldu” dedi.

“BU DURUM BÜTÜN İŞ YERLERİNİ ETKİLER”

Lokanta İşletmecisi Nazif Dinçer, “çok etkiledi. Mesela günde 30 kişi geliyorsa, üniversite öğrencilerinin gelmesiyle birlikte günde 100 kişi geliyor. Bu durum bütün iş yerlerini etkiler” ifadelerini kullandı.

“HAREKETLİLİK GELDİ BOLU’YA”

Kuruyemiş işletmecisi Emrah Yaman, “üniversite öğrencilerinin gelmesiyle bir hareketlilik geldi Bolu’ya. Bir kapanma daha beklemiyoruz. Bu kadar öğrenci gelmişken, herkes ev tutmuşken, esnaf mahvolur inşallah öyle bir durum olmaz”dedi.

“BU KALABALIKTAN ESNAF OLARAK BİZDE NASİBİMİZİ ALDIK”

Kafe işletmecisi Çetin Ataş, “öğrencilerin gelmesi bizi olumlu yönde etkiledi. Misafirlerimiz Bolu’muzu şenlendirdi. Cumartesi-Pazar günü itibariyle Bolu’muzda bir kalabalık meydana geldi. Bu kalabalıktan esnaf olarak bizde nasibimizi aldık olumlu yönde. Yaklaşık 2 yıldır gördüğümüz zararı inşallah önümüzdeki günlerde telafi ederiz. 2 yıllık dönemde doğru düzgün iş yapamadık. Bir kapanma daha olursa esnafların çoğu kepenk indirir. Bu zararları telafi etmeye çalışırken tekrar kapanma bizi kepenk indirmeye mecbur eder” şeklinde konuştu.

“TEKER ZOR DÖNÜYOR BİTERİZ”

Kafe işletmecisi İsmail Göktepe, “Korona yüzünden baya mağduriyet yaşadık. Ama şuan öğrencilerin gelmesiyle sirkülasyonlar çoğaldı ekonomik olarak bir rahatlık bekliyoruz. Hareket var en azından. Pandemi döneminde en çok zorlandığımız durumlar, ödemeler oldu. Bununla alakalı hiçbir yardım olmadı. Öğrenciler geldi yüzümüz gülecek inşallah. Yeniden kapanmayı kaldırabilecek gücümüz kalmadı. Kepenkleri kapatırız. Esnaf olarak Bolu’da zaten çoğu esnafın durumu kötü. Teker zor dönüyor biteriz” ifadelerine yer verdi.

“BİR DAHA KAPANMA OLURSA BU AĞIR BİR DARBE OLUR”

Berber Erdi Arıkan, “40 bin öğrenci çok büyük bir rakam. Öğrencilerin 2 yıldır Bolu’da olmaması, Bolu esnafını sakinleştiriyordu. Öğrencilerin gelmesi Bolu’yu çok hareketlendirdi diyebiliriz. Yeniden bir kapanma olursa zor duruma düşeriz. Pandemi döneminde hep sıkıntı yaşadık. Bir daha kapanma olursa bu ağır bir darbe olur” diye konuştu.