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22 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Esnaflar bu fırsatı kaçırmayın

    Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal, Devlet destekli esnaflara düşük faizli kredi vermeye devam ettiklerini açıkladı.

    22 Ocak 2018 Pazartesi 12:59
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    Esnaflar bu fırsatı kaçırmayın

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, Nihat Alpat Öztürk’ün ani vefatı üzerine Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi başkanlığını da üstlenmişti. Altındal, Öztürk’ün bıraktığı emanete sahip çıkararak, esnafların yanında olmaya devam ediyor. Altındal, tüm esnafların devlet destekli taşıt, iş yeri ve işletmelerinde kullanmaları için yüzde 0.50 faiz oranıyla kredi çekme imkanı sağladıklarını açıkladı. Altındal konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; “Tüm esnaflarımıza müje veriyoruz. Devletimizden esnaflarımıza düşük faizli kredi imkanı sunuyoruz. Taşıt almak isteyen esnaflarımız için 60 ay vadeli 0.50 oranında düşük faizli 500 bin TL’ye kadar kredi çekme imkanı sağladık. Yine aynı şekilde iş yeri açmak isteyen esnaflarımız için de 120 ay vadeli yine 500 bin TL’ye kadar aynı faiz oranında kredi çekme imkanı veriyoruz. Son olarak esnaflarımıza bir de 100 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli iletme kredi veriyoruz” dedi. Bu kredi fırsatlarından yararlanmak isteyen ve detaylı bilgi almak isteyen esnaflar 0374 220 28 28 numaralı telefona ulaşabilirler. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Köroğlu, Esnaf, Sanatkarlar, Kredi

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