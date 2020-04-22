Esnaflara maske dağıtıldı

Haber: BMA

Göynük Belediyesi ekipleri koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde ücretsiz maske dağıtımına başladı. Göynük Belediyesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda, pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanları gibi vatandaşların bulunduğu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’nın talimatları doğrultusunda belediye ekiplerince ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı. İlk etapta ilçe esnafına dağıtılan maskelerin belediye ekiplerince önümüzdeki günlerde tüm vatandaşlara ulaştırılacağı bildirildi.