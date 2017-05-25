Haber: Aysun Beykoz

Bolu Esnaflar veSanatkarlar Odası Birliği Başkanı Tahir Gayret ve arkadaşlarının çabaları olumlu sonuç aldı. Birlik, Ramazan Ayı boyunca kahvehaneler, çay ocakları, lokantalar, ayakta yemek yenilen yerler, paketle kebap satan işyerleri, bakkal, büfe, konfeksiyoncu, tuhafiyeci, pastanelerin sahura kadar açık kalması konusu hakkında Bolu Belediyesi’ne yaptığı başvuru kabul edildi. Başvurunun ardından Bolu Belediyesi Encümenliği ile yapılan görüşmelerinde olumlu geçmesinin ardından Bolu esnafının sahur mesaisi yapmasına karar verildi.