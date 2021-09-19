Esnafları ziyaret ettiler



Haber: Yasin Bilgi

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılı “2021 Ahi Evran Yılı” ilan edilmişti. Bu kapsamda Bolu İl Müftülüğü İzzet Baysal Caddesi ve Yukarı Çarşı esnaflarını ziyaret etti. Müftü Yardımcıları Eyüp Orhan ve Fadime Arslan’ın esnafları ziyaretlerinde Müftülük din hizmetleri uzmanları ve vaizler de hazır bulundular.

Ziyaretler esnasında Ahilik ve Ahilik haftasının önemi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyarette “Ahilik Haftası’nı kutlayan müftü yardımcıları ve gençlik koordinatörleri “Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Ahilik Haftasının, Ahilik kültür ve değerlerinin daha da gelişmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Esnaflarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyoruz dediler.

Ziyaretler esnasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ile İl Müftülüğü ’nün çalışmaları kısaca tanıtıldı, esnafın istek ve temennileri dinlenildi. Esnafa İl Gençlik Koordinatörlüğünün hazırladığı “Ahilik Bülteni” ile Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı “Kırk Hadiste Helal Kazanç” kartelaları hediye edildi.