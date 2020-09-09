“Esnaflarımız için çok iyi olanaklar”

Haber: BMA

Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, kooperatif olarak esnaflara sağladıkları destekleri anlattı. Açıklamasında ilk olarak esnaflar için verilen kredilere değinen kooperatif başkanı Ahmet Yoltaş, “Bizim normal işletme kredimiz devam ediyor. Bolu Kooperatifimiz 75 bin liraya kadar işletme kredisi kullandırıyor. Yine bizim sıfır araçlara taşıt kredimiz var. Bunların vadesi yedi yıl, faizi 0.45’tir. Yine esnaflarımız için iş yeri edindirme kredimiz var. Bunun da vadesi on yıl, yine faizi 0.45’tir. Bunlar esnaflarımız için çok iyi olanaklardır. Bugün piyasalardaki faiz durumlarını incelerseniz, bu faizler çok iyidir. Tabi bu bağlamda biz önce Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize ve kooperatifimizi bu seviyeye getiren Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

GİRESUN ESNAFINA KARŞILIKSIZ 50 BİN LİRA YARDIM

Pandemi süreci devam ederken ülkedeki çeşitli doğal olayların da devam ettiğini söyleyen Ahmet Yoltaş, “En son Giresun dereli de yaşadığımız sel felaketi hakikaten çok üzücüydü. Oradaki esnafımız da, halk da mağdur oldu. TESKOMB’umuz devreye girerek, Sayın Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül, oradaki tüm esnafa karşılıksız 50 bin lira yardımda bulunmayı hemen hayata geçirdi ve kendisi bizzat oraya kadar gitti. Esnafımızla birebir görüştü. Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’deki tüm kooperatiflerimiz bu konuda destek oldular” diye konuştu.

“TEMERRÜT FAİZLERİNİN TAMAMINI SİLDİK”

Yoltaş açıklamasının devamında pandemi öncesi alınan kredilerin geri ödemesine dair yapılan kolaylığı aktararak, “Yine bu süreçte esnaflarımızın daha önce aldığı krediler vardı. Tabi işler durunca, piyasalar durunca, bu pandemiden dolayı kimse ticaret yapamayınca ödemelerde zorluklar oluştu. Ödeyemeyen esnaflarımız oldu. Yine Merkez Birliğimiz, Hükümetimizle ve bizle ilgilenen Bakanımızla yaptığı görüşmeler sonucunda büyük bir yapılandırmaya gitti kooperatiflerimiz. Bu kapsamda kişinin ödeyemediği senetlerdeki temerrüt faizlerinin tamamını sildik ve geriye kalan ana borçlarda da 12 ile 24 ay arasında esnafımızın isteği doğrultusunda taksitlendirme yaptık. Bolu Kooperatifi olarak da bu yapılandırmadan esnaflarımızı ciddi oranda faydalandırdık. Bundan biz de mutlu oluyoruz. Esnafımızın üstündeki yük kalkmış oluyor, önü açılmış oluyor, işletmesini tekrar harekete geçirmiş oluyor. Bunu da başarıyla yaptığımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.