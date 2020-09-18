“Esnaflarımıza ve işçilerimize hayırlı olsun”

Haber: BMA

2019 yılında Tabakhane bölgesinde ASKİ tarafından yapılan çalışmalardan kaynaklı cadde ve sokaklarda bulunan asfaltlar çok büyük zarar görmüştü. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar konunun bizzat yakın takipçisi olarak, yaptığı görüşmeler neticesinde Tabakhane bölgesinde asfalt çalışmalarını tamamlattı.

“ESNAFLARIMIZA VE İŞÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Tabakhane bölgesinde ASKİ tarafından yapılan altyapı çalışmalarından kaynaklı cadde ve sokaklarda bulunan asfaltların tamamı zarar görmüştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde tabakhane bölgemizde asfalt çalışmalarını tamamlattırdık. Çalışmalar daha önce başlayacaktı. Koronavirüs nedeniyle çalışmalar gecikti. En son yaptığımız görüşmeler neticesinde de asfalt çalışması başladı ve en kısa sürede tamamlandı. Esnaflarımıza, işçilerimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.