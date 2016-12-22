Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da FETÖ’cü bazı yurtların müdürlüğünü yapan ve yakalanacağını anlayınca firar eden Remzi D., İstanbul’un Esenler semtinde saklandığı evde yapılan operasyonla yakalandı.

Bolu’daki bir çok esnafın da ağabeyi olduğu öğrenilen FETÖ’cü Remzi D., Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ani bir operasyonla Esenlerde bir evde yakalanan Remzi D., gözaltına alınarak Bolu’ya getirildi. Uzun süredir aranması ve yakalanması bulunan Remzi D., ifadesinin alınmasının ardından Adliye ye sevk edildi.