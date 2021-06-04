Esnafların gözü kulağı Vali’de

Haber: Okay Özcan

Yukarı Çarşı’nın restore edilerek turizmin canlandırılması adına Tarihi Arasta Projesi hazırlandı Proje kapsamında çalışmaların başlatılacağı Yukarı Çarşıda 145 esnafın cebinden para çıkmaması için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan harekete geçti. Başkan Özcan söz konusu projenin maliyetinin Kültür Varlıklarını Korunmasına ait katkı payından ödenmesi için başvuruda bulundu.

Kentsel Arkeolojik Sit Alanında kalan, Büyükcami Mahallesi Yukarı Çarşı Arasta projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile onaylanan cephe iyileştirme projeleri kapsamında, Koruma Kurulu’nun kararı ile Tabela Projeleri ve Revize Sundurma projeleri onaylandı. Tarihi Arasta Projesi devamı olan Sundurma Ve Tabela Proje uygulamaları ve söz konusu alanda alt yapı, aydınlatma ve taş döşeme işi için tahmini 6 milyon TL harcanacak.

2,5 MİLYON TL İSTEDİ

Alınan meclis kararlarına ve 5366 sayılı yasada bulunan “Yenileme alanlarında uygulanacak projelerin, kamulaştırma, plan, proje ve yapının işlerinde kullanılmak üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12’inci maddesine göre oluşturulan, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait, Katkı payı hesabından Belediyelere aktarma yapılır” hükmüne istinaden, proje yapım maliyeti olan 2 milyon 500 bin TL’nin, Kültür Varlıklarını Korunmasına Ait Katkı Payından Belediye hesaplarına aktarılması için Başkan Tanju Özcan Valilik makamına müracaat etti.

KARAR VALİ ÜMİT’TE

Talep edilen katkı payı bedeli Bolu Belediyesine aktarıldığı taktirde Tarihi Arasta Projesinin uygulanacağı alanda yer alan 145 adet işyeri sahibi olan esnaflardan bedel talep edilmeyecek. Aksi durumda proje kapsamında yapılan masraflara ilişkin, hizmet bedeli olarak Belediye cephe sağlıklaştırma hizmet bedeli olarak esnaflardan para toplamak zorunda kalacak. Esnaflar Vali Ahmet Ümit’in alacağı kararı bekliyor.