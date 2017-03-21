Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde eğitim gören uluslar arası öğrenciler için yemek düzenlendi. ESNIBU, Erasmus ofisinin katkılarıyla her eğitim döneminde düzenlediği Ulusal Yemek “National Dish” etkinliğini bu dönem, Uluslararası Öğrenci Birliği (ISA) ile birlikte gerçekleştirdi. 15 ülkeden öğrencilerin katıldığı yemekte, farklı kültürlere ait 45 lezzet öğrenciler tarafından hazırlanarak yemeğe katılan öğrenci ve akademisyenlere ikram edildi. Yemeğin sonunda bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler, bu tür etkinlikler düzenleyerek birlikte olmaya devam edeceklerini söylediler.