Esrar güzergahına Narkotik darbesi

Haber: N. Halid Altundal

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu maddelerle mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda narkotik ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde yapılan kontrollerde şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada aracın farklı bölümlerine gizlenmiş 5 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Hüseyin İ. (52) ve Barış İ. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden Barış İ. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, Hüseyin İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Barış İ.’nin Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde mahalle muhtarı olduğu, Hüseyin İ.’nin ise yine Diyarbakır’da inşaat taşeronluğu yaptığı öğrenildi.