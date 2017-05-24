Haber; Esra ÖZTÜRK

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi yakınlarında gerçekleştirilen yol kontrolünde, İstanbul yönüne seyreden bir otomobili durdurdu. Ekiplerin kontrollerinin ardından narkotik köpeği "Sezar" ile yapılan aramada, otomobilin yakıt deposunda 20 paket halinde zulalanmış 25 kilo 268 gram toz esrar bulundu. Otomobil sürücüsü Adnan Karaağaç gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartıldı. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Karaağaç, tutuklandı.