Esrar satıcısı tutuklandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 27 yaşındaki bir şahıs üzerinde esrarla yakalandı.

Esrar satıcısı tutuklandı

Haber: Birol Ertunç

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün il merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler hemen harekete geçerek uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Muhammet Z.’yi (27) takibe aldı. Narkotik ekipler, Muhammet Z.’yi üzerinde 30 gram esrarla suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Muhammet Z., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zerde, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
14 Burda’da çocuklar için çizgi film kuşağı
14 Burda’da çocuklar için çizgi film kuşağı
  1. Bolu

banner133

banner129