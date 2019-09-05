Esrar satıcısı tutuklandı

Haber: Birol Ertunç
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün il merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler hemen harekete geçerek uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Muhammet Z.’yi (27) takibe aldı. Narkotik ekipler, Muhammet Z.’yi üzerinde 30 gram esrarla suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Muhammet Z., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zerde, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.