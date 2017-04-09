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09 Nisan 2017 Pazar
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    • Esrar tarlasına suçüstü

    Esrar hammaddesi olarak kullanılan ve ekimi izne bağlı bitkiler arasında bulunan dişi Hint Keneviri ekimi yaptığı tespit edilen bir kişi, kenevirlerin bakımını yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

    09 Nisan 2017 Pazar 19:03
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    Esrar tarlasına suçüstü

    Haber;  Aysun Beykoz

    Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük'ün İbrahimözü köyü kırsalında yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında ekipler İ.U. isimli şahsı 1 ay boyunca takibe aldı. Jandarma ekipleri, şahsın sera haline getirdiği bin 161 kök Hint kenevirini tespit ederek, bakımını yapmaya geldiği esnada suçüstü yakaladılar.

    Hint keneviri yakılarak imha edilirken, İ.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Göynük Cezaevine konuldu. 

    Anahtar Kelimeler: Esrar, Hammaddesi, Olarak, Kullanılan, Ekimi

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