Haber; Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük'ün İbrahimözü köyü kırsalında yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında ekipler İ.U. isimli şahsı 1 ay boyunca takibe aldı. Jandarma ekipleri, şahsın sera haline getirdiği bin 161 kök Hint kenevirini tespit ederek, bakımını yapmaya geldiği esnada suçüstü yakaladılar.

Hint keneviri yakılarak imha edilirken, İ.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Göynük Cezaevine konuldu.



