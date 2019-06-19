Esrar ve hint keneviri ile yakalandılar

Mudurnu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök hint keneviriyle yakalanan 4 kişi Bolu'da adliyeye sevkedildi.

Esrar ve hint keneviri ile yakalandılar

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ilçede esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheliler M.T., M.E., H.T. ve İ.D.’nin ev ve işyerlerine eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 231 gram esrar ve 23 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevkedildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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