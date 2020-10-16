Esrar zanlısı tutuklandı

TEM yolunda polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobilinde 6 kilo 450 gram esrarla yakalan Mecit Kızıltaş hakkında mahkeme kararını verdi.

Esrar zanlısı tutuklandı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otomobili, TEM yolunda kurdukları uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenen 6 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Mecit Kızıltaş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızıltaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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