Esrarengiz hastalık belli oldu

Kurban Bayramı’nın 4’üncü gününde Çaydurt Yuva köyünü saran zehirlenme vakaları üzerinden 9 gün geçtikten sonra 71 vatandaşı etkileyen hastalığın nedeni belli oldu. Bulantı ve kanlı ishal şikâyetleriyle hastanelere başvuran vatandaşların Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Hastalığın nedeninin ise, Kurban Bayramı boyunca çevreye bırakılan hayvan atıklarının, yağışlar nedeniyle Yuva köyündeki su deposuna karıştığı ve bu şekilde vatandaşların zehirlendiği düşünülüyor. HÜS hastalığı, az pişmiş et, pastörize edilmemiş sütler ve pis sularla bulaşan bir hastalık olarak göze çarpıyor.

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM NEDİR?

Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS), kılcal damar kanaması sonucu anemi, akut böbrek yetmezliği ve düşük trombosit seviyesi ile tanımlanıyor. Hastalığın en sık yaşanan belirtisi ise kanlı ishal olarak biliniyor. Bakterilerin neden olduğu hastalık, kılcal damarlar yoluyla taşındığı için birinci evresinde kalın bağırsağı çevreleyen damarları hasara uğratıyor. Böylelikle kanlı ishal başlıyor. Ardından yine kılcal damarlar yoluyla böbreklere ilerleyen hastalık böbrek yetmezliği yaratıyor.

Kan damarlarının hasara uğraması kanın pıhtılaşma mekanizmasını harekete geçirerek, trombosit sayısını azaltıyor. Bu da deri altında kanamalara ve diğer kanamaların durmamasına yol açıyor.

TEDAVİ SÜRECİ

İshal ilaçlarının ve antibiyotiklerin yaramadığı tedavide, Böbrekler kendini onarana kadar destek tedavilerin yanında hastalar diyalize bağlanıyor. İshale neden olan bakteri vücuttan atılana kadar hasta bu süreçte karantinaya alınıyor. Kan değeri düşen hastalarda ise kan nakli uygulaması gerekebiliyor. Vakaların yüzde 91’i etkin bir tedaviyle tamamen iyileşiyor.