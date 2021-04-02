Esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Haber: Aysun Beykoz

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yol kontrolünde şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araçta Narkotik ekiplerince yapılan aramada 8 kilo 300 gram esrar bulundu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü M.A. ile araçta bulunan S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 10:31