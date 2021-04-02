Esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Haber: Aysun Beykoz
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yol kontrolünde şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araçta Narkotik ekiplerince yapılan aramada 8 kilo 300 gram esrar bulundu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü M.A. ile araçta bulunan S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıGüncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 10:31