Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Hüseyin Kazım Karsu, yayınladığı mesajda şunları ifade etti; “

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir kurtuluş destanının en büyük kahramanı olarak sadece tarih sayfalarının derinliklerinde değil yüce Türk milletinin kalbinin tam ortasında sevgi yumağına sarılı bir halde bulunmaktadır. Atatürk’e ve silah arkadaşlarına olan sevgi ve saygımız dünya var oldukça devam edecektir. O’nun ve silah arkadaşlarının vatan adına yapmış oldukları hizmetleri gelecek nesillerimize en iyi şekilde anlatmalı ve öğretmeliyiz. Anlatmalıyız ki çok büyük zorluklar içerisinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ve kurulan cumhuriyetin değeri daha iyi anlaşılsın.

Atatürk’ü anlamak şüphesiz ki onun fikirlerini çok iyi bilerek tatbik etmekten geçer. Yurdun dört bir yanı işgal altında inlerken, bağımsızlık ateşi hiçbir zaman sönmeyen Türk milletine önderlik yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin esaret altında yaşamasını aklının ucundan bile geçirmeyerek, tarih sayfalarındaki, inancın zafere dönüştüğü, en büyük bağımsızlık savaşının mimarı olmayı hak etmiştir.İşte bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünyanın kabul ettiği gerçek bir dünya lideridir. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79 yılı. Onu büyük bir özlem ve saygı ile anıyoruz. Ne mutlu bize ki, o askeri deha, o büyük devlet adamı devrimleri ile ilkeleri ile bizim önderimiz oldu. Yüce ulusumuzu demokratik, laik ve çağdaş Cumhuriyet ile buluşturarak emperyalizme en büyük başkaldırıyı gerçekleştirdi. Eşsiz bir devrime öncülük etti. Padişaha kul olan toplumdan, egemenliğini elinde tutan bir halk meydana getirdi. Eminim ki halkımız bugün de gelecekte de egemenliğini elinde tutmaya devam edecektir. Bizleri gururda, onurda, sevinçte, neşede buluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her 10 Kasım’da yasta buluşturuyor. Bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, çağdaşlığın ve demokrasinin mimarı yüce liderimize olan bağlılığımız asla bitmeyecektir. Ne unutacağız, ne de unutturmak isteyenlere izin vereceğiz. Atatürk’e ait fotoğraflar milletimizin evinin, iş yerinin en güzel köşesinde ve en güzel köşesinde de yerini almaya devam edecektir. Onun evlatları olmaktan gurur duyuyoruz. Atatürk’ün ilkelerine ve devrimlerine bağlı nesillerin yurdumuzu gelecek güzel günlere taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Ulu önderimizi sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyorum” dedi.