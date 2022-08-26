Eşsiz görüntüler oluşturdu

İki gündür ilimizi etkisi altına alan sıcak ve bunaltıcı hava akşam saatlerinde sağanak yağış şekline dönüyor. Sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlatıyor. Akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olduğu ilimiz ve çevre ilerin semalarında art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, o anlar kameralara yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler Bolu ve çevre illerde yaşayan vatandaşlarımıza görsel şölen sundu.

KARABÜK;

Karabük’te gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur öncesi gök gürültüsüyle birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük’te gece saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağış öncesinde başlayan ve 30 saniye arayla uzun süre çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Timelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntüler oluşturan şimşeklerin adeta bulutların arasında dans ettiği anlarda oluşan manzara izleyenleri mest etti. Sabah saatlerine kadar etkili olan şimşeklerin oluşturduğu görsel şölen kameralarca kaydedildi.

KOCAELİ;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği'nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği'nin uyarılarının akşam saatlerinde Kocaeli’de gök gürültülü yağmur başladı. Şimşekler geceyi aydınlatırken, yarın yağışların İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te etkili olacağı açıklandı. Kocaeli Valiliği, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

DÜZCE;

Düzce’de fırtına ve şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şehir merkezinin birçok yerine yıldırım düştü. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Düzce’de sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Gece itibariyle yağış ve fırtınayla başlayan ve uzun süre çakan şimşekler adeta gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.