Et kamyonu değil, uyuşturucu kamyonuymuş

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 farklı noktada yaptığı çalışmalarda  hayvan eti taşıyan kamyonunda bulunan çuvalların içerisine 4 kilo 956 gram ve 1 şahsın üzerine sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Et kamyonu değil, uyuşturucu kamyonuymuş

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Et Taşıyan Soğuk Hava Depolu kamyon içerisinde, hayvan etlerinin arasına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 956 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve olay ile bağlantısı olan Nurullah K., Mehmet S.A, Mehmet Hüseyin Ö., Mehmet Can Ö. Toplamda 4 kişi gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.

1 kilo 560 gram uyuşturucu madde sararan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden kaçamadı. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan şahıs, savcılığa sevk edildi.

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