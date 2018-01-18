Bolu'da, ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu ormanlarda, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem bırakılmaya devam ediliyor. Önceki gün Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bolu Şubesi görevlileri, Aladağ, At Yaylası, Yedigöller ve Abant'ın çevresindeki ormanlık alanlara yürüyerek saman balyalarını ormanın iç kısımlarına taşımıştı. Belirlenen bazı ağaçların çevresi kürekle temizlenip 120 kilogram balya halinde saman ve yonca bırakılmıştı. Dünde bu sefer etçil yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bolu Şubesi görevlileri zorlu kış koşullarında yaban hayvanları için tabiata 100 kg sakatat bıraktı.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, otçul ve etçil hayvan yemleme çalışmalarının kış boyu süreceğini ifade etti.