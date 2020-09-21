Etkili iletişim teknikleri anlatıldı

Haber: N. Halid Altundal

Orman Genel Müdürlüğünün iletişim stratejilerinin Bölge Müdürlükleriyle uyum içinde ve daha sağlıklı yürütülebilmesini sağlamak üzere "Halkla İlişkiler, PR İletişimi, Sosyal Medya İletişimi ve OGM İletişim Stratejileri Eğitimleri" konularını içeren eğitim Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Değirmenözü İş Merkezinde yapıldı.

Eğitime, Orman Genel Müdürlüğünden Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Koç, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden Basın Müşaviri Mümin Döngez ve Basın biriminde görevli personel, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Bölge Müdür Yardımcıları Ferdi Özer ve Yılmaz Yıldız, Şube Müdürü Güven Gültekin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdür V. Gürsel Olca, Aladağ Orman İşletme Müdürü Ahmet Toklu ile 12 orman işletme müdürlüğünde görevli personel katıldı.

Eğitimde iletişimin temelleri ve stratejisi, pazarlama ve markalaşma, Sosyal medya kullanımı ve iletişimi ile etkili iletişim kurma sanatı konuları işlendi. Oldukça verimli geçen eğitim katılımcıların karşılıklı iyi niyet dilekleri ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sora erdi.