Haber: Aysun Beykoz

Bolu Evet Platformu Referandum sürecinde sivil inisiyatifin en kapsamlı duruşu ile büyüyerek yola devam edeceklerini duyurdu. Evet Platformu’ndan yapılan açıklamada “Anayasalar, toplumsal sözleşmeler olup hazırlayanı da onayanı da millettir. Oysa ülkemizde anayasalar, 1961’den bu güne topluma karşı ve topluma rağmen vesayetçi müdahalelerle şekillenmiştir. Millet iradesinden korkan ve milleti kontrol edecek bir anlayış ile tanzim edilmiş bu anayasalar, milletin güçlendiği zamanlarda ise vesayetçi anlayışlara müdahale imkânları sağlamıştır. Bunu, darbecilerin meşruiyetlerini, yaptıkları bu anayasalardan aldıklarını söylemelerinden biliyoruz. Nitekim 15 Temmuz darbecileri de aynı anlayışla yola çıkmışlar ve hatta ağır bedeller ödenerek kazanılmış, bu devletin bağımsızlık sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalamaktan dahi geri kalmamışlardır. Bu süreçten milletin desteğiyle ayakta kalmayı başarmış “Gazi Meclis”, süratle bu darbelerin bir daha tekerrür etmemesi için harekete geçmiştir. Akabinde milletin güçlendiği kapsamlı bir anayasa değişikliği gerçekleştirmiş ve yegâne tarafı millet olan bir toplumsal sözleşme metnini onaylamak üzere bizlere yani millete sunmuştur.

Bu süreçte Bolu'muzun toplumsal muhayelesini en yüksek düzeyde temsil eden BOLU EVET PLATFORMU, 16 Nisan Anayasa Metninin tarafıdır ve destekçisidir. Halkoyuna sunulan anayasal değişikliğin en temel özelliği demokrasimizi güçlendirmeye yönelik bir hüviyete sahip oluşudur. Bu çerçevede;

1.Demokratik Cumhuriyet rejimi korunarak; Yasama, yürütme, yargı kuvvetleri daha belirgin hatlarla ayrıştırılmaktadır,

2.Yürütmenin çift başlılığı ortadan kaldırılarak yönetimsel kargaşaya son verilmektedir. Bu vesileyle koalisyonlar dönemi bitmekte ve yönetimde istikrarın tesisi sağlanmaktadır.

3. Sayısal anlamda vekil sayısı arttırılmakta, seçilme yaşına 18-25 yaş aralığındaki seçmen dâhil edilerek temsilde adalet güçlendirilmektedir.

4.Yürütmeden ayrılan meclis daha etkin hale getirilmekte, Cumhurbaşkanına sorumluluk yüklenerek meclisin, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere yardımcılar ve bakanlar üzerindeki denetimi güçlendirilmektedir.

5. Yasamayla birlikte yürütme de halkın, doğrudan oyuyla belirlenmekte ve özellikle yürütme, seçmenlerin salt çoğunluğunun desteğiyle seçileceğinden demokratik meşruiyeti en güçlü hükümetlerin dönemi başlamaktadır.

6. Yürütme yasamadan ayrılarak daha güçlü ve etkin hale getirilmektedir. Bu vesileyle bürokratik hantallığın önüne geçilmekle birlikte aynı zamanda bürokratik ve harici vesayetlerin milletin iradesine tasallut imkânı ortadan kaldırılmaktadır. Yürütme ise sadece millete ve milletin meclisine karşı sorumlu kılınmaktadır.

7.Sıkıyönetim kaldırılarak milletin bir daha topyekün derdest edilmesinin önüne geçilmektedir.

8. Yargının bağımsızlığı ilkesinin yanında tarafsızlığı ilkesi de anayasal metne girmekte ve askeri mahkemeler kaldırılarak yargılamada birliğe geçilmektedir.”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Kıymetli kamuoyu ve değerli basın mensupları; Doğrudan demokrasinin en güçlü aracı olan referanduma sunulan bu anayasal metnin, dönüştürücü ruhu, gelecek açısından bizlere güven vermektedir. Nitekim bu anayasa ilk kez bir darbe sonunda galip gelen millet ve onun iradesinin tecelligahı olan TBMM tarafından tanzim edilmiş ve millet olarak bizlerin onayına sunulmuştur. Yine ilk kez darbe sonrası silahların gölgesinde değil, demokratik bir atmosferde propaganda yürütülmektedir. Bu ilklerin ruhunu barındıran ve millet iradesinin yansıması olan bu anayasa en büyük hayalimizdi ve bu gerçekleşmektedir. Bu değişiklikle öngörülen seçim sisteminin sağlayacağı güçlü toplumsal meşruiyet, başta liderler olmak üzere siyaset kurumunu topluma açık bir ölçekte dönüştürecek, toplumu kamplaştırıcı dil ve politikalardan uzaklaştıracaktır. Siyasetin kuşatıcılığı toplumsal barış ve kardeşliğinde tesisine katkı sağlayacaktır. Genç ve etkin bir nüfusa sahip ülkemiz, kendisine dar gelen bu gömlek değişimiyle bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini alacaktır. Enerjisini tüketen koalisyon ve darbelerden kurtularak dinamik bir vasfa kavuşacaktır. Onun için umutluyuz ve referandumun evetle neticelenmesi geleceğe daha bir güvenle bakmamıza katkı sağlayacaktır.”

Hayırcı’ların hukuki, siyasal, ekonomik ve sosyal bir dayanağı olmadığını savunan Bolu Evet Platformu, “Medeniyet hamisi iddiasında olan ülkelerin darbelere sessizlikleriyle birlikte darbecileri açıkça korumaları ve demokrasinin işlemesine engelleri derin bir krizle karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. Faşizan eğilimlerin arttığına ve içe kapanmacı anlayışla yeniden duvarlar örmelerine tanıklık ediyoruz. Birliklerin ise evvela birlik kuruluş mevzuatlarını çiğnedikleri, evrensel değerleri kolayca iç siyaset beklentilerine kurban ettikleri, çifte standardı adeta kurala dönüştürdükleri alenen görülmektedir. Tamda bu noktada yükselen değerleri ve potansiyeliyle insanlığa milletimizin kazandıracağı çok şeyin var olduğuna inanıyoruz. Nitekim milletimiz 1000 yılı aşkındır sahip olduğu bu topraklarda hak ve adaletin gölgesinde şekillenen medeniyetlerin öncülüğünü yapmıştır. Bu medeniyetler aynı zamanda insanlığın güven ve huzurunun da kaynağıydı. Batının tüm telkin ve baskılarına rağmen İnsanlığın ulaştığı evrensel kazanımları koruma azminde olan bu millet 16 Nisanda önünü açacak bu sistem değişikliğiyle yeni bir dirilişin kapısını aralayacaktır.

Rejim değişikliği ve tek adamlık iddiasıyla kullanılan manüpilatif HAYIRCI dilin bize göre; hukuki, siyasal, ekonomik ve sosyal bir dayanağı yoktur. Anayasa mecliste tartışılırken konuşmayı değil aksine konuşmamak için kürsüyü yıkmayı tercih edenlerin dün olduğu gibi bu gün de kullandıkları tarzın sorunlu olduğunu düşünüyoruz. Demokratik sürecin varlığı esas olup EVETE de HAYIRA da saygı duyuyoruz. Fakat propaganda dilinin aydınlatıcı bir tarzda ve doğrular üzerinden geliştirilen dayanaklarla kullanılmasının esas olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple BOLU EVET PLATFORMU olarak bu anayasal değişikliğin sadece siyasilerin meselesi olmadığını tüm toplumun meselesi olduğu bilinciyle süreçte anayasal metnin anlatılması hususunda etkin bir şekilde çalışacağız ve sürecin EVETLE sonuçlanması için önemli bir gayretin içerisinde olacağız. Güçlü demokrasi ve güvenli bir gelecek için herkesi EVET’te buluşmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

EVET PLATFORMU KATILIMCI LİSTESİ: AKSON, Bayındır Memur-Sen, BEM-BIR-SEN, Beşir Derneği, Birlik Habersen, Birlik Habersen, BOLOF, Bolu Çorumlular Derneği, Bolu İlahiyat TV, Buro Memur-Sen, Cihannüma Derneği, Çınar Derneği, Diyanet-Sen, Eğitim-Bir-Sen, EHAD, Enerji Birsen, Ensar Vakfı, ERİCEK, Fakir Öğr.Yardım Derneği, Fakir Ve Muhtaçlar Derneği, Genç Ensar, Genç İHH, GENÇ İMH, Genç MÜSİAD, Genç ÖNDER, Gerede Erdemli Gençlik Derneği, Gerede TÜGVA, GİGDER, Hak İş, Hanan Vakfı, Hayrat Vakfı, İHH, İHO Platformu, İlim Yayma Cemiyeti, İMH, Kartal Kaya İzcilik Klubü, Kızılay Ve Kolları, Kültür Memur-Sen, Memursen, Mengen Aşçılar Federasyonu, Mengen Beşler Mah. Day. Güzelleş. Derneği, Mengen İHH, Mengen Karapınar Eğitim Ve Öğretime Y. D., Mengenliler Derneği, MENİMDER, Mimarsinan D., Milli Türk Talebe Birliği, MÜSİAD, ÖNDER-BOLİMDER, Sağlık Derneği, Sağlık Medeniyet Derneği, Sağlık-Sen, Semerkant Derneği, Sevda Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı, Toç Bir-Sen, Türkiye Gençlik Vakfı, UDEF, Ulaştırma Memur-Sen, Yıldırım Beyazıt Vakfı.