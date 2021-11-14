Etkin pişmanlıktan faydalandı



Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl TEM otoyolunda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin TEM otoyolunda yaptıkları uygulama esnasında, yolcu otobüsünün bagajında bulunan mavi bir valizin içerisindeki 42 numaralı ayakkabının içerisinde bulunan uyuşturucu madde ile yakalanan ve ardından tutuklanarak cezaevine konulan 35 yaşındaki Muammer Kaplan, suçsuz olduğunu ve üzerine iftira atıldığını söyledi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla 10 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Muammer Kaplan, savunmasında şunları söyledi; “Uyuşturucu madde ticareti yaptığım doğru değildir. Çocukluk arkadaşım olan Cemal Cankurt, olay günü bana bir kutu içerinde 42 numara ayakkabı verdi ve bunu Samsun’da kendisinin veya ağabeyinin alacağını söyledi. Ayakkabının içerisinde de cinsel uyarıcı madde olduğunu, yakalanmam halinde hiçbir şey olmayacağını belirtti. Bende kendisine inandım. Çünkü çocuklum arkadaşımdı. Polisler otobüsü durduğunda kutu içerisindeki ayakkabıyı bile ben kendim teslim ettim. Eğer uyuşturucu madde olduğunu bilseydim, o ayakkabıyı almazdım. Ailemden uzak kaldım. Mağdur olan benim” dedi.

Diğer sanık Cemalettin Cankurt ise savcılıkta verdiği ilk ifadesinde uyuşturucu maddesini ayakkabı içerisine kendisinin koyduğunu ve ayakkabıya kendisinin verdiğini söylemesine rağmen, mahkemede bu iddiaları reddederek, “Uyuşturucu maddesini ben vermedim. Muammer, eşiyle arası bozuktu, ayrılma aşamasındaydı. Onun için suçu üzerime almıştım. Ama, şimdi sizlere doğruyu söylüyorum. Uyuşturucuyu kesinlikle ben vermedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” demesinin ardından mahkeme heyeti Cemalettin Cankurt’un beraatine, diğer sanık Muammer Kaplan’ın etkin pişmanlıktan faydalanarak 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.