Çözüm odaklı hizmet anlayışını benimseyen Bolu Belediyesi’nde tüm şikâyet ve problemler Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün takip ve koordinasyonu ile etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşuyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler istek-şikâyetleri hızla ilgili birimlere aktarılıyor. Bununla da yetinmeyen ekipler, süreci de yakından takip ederek, şikâyet ve talebin en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını sağlıyorlar. Bu doğrultuda 2021 yılında Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne vatandaşlardan bizzat veya çağrı merkezi ve sosyal medya üzerinden 35 bin 897 talep iletildi. Bu şikâyet ve taleplerin 32 bin 897’si çözüme kavuştu. Diğer 3 bin şikâyet ise ya belediye ile alakalı olmadığı ya da kişiye özel olduğu tespit edildiği için olumsuz sonuçlandı.

(Bolu Belediyesi)