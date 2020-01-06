Etkisi 3 saat sürdü

Haber: C. Kutay AYKAN

Mevsim normallerine göre ilimize kar yağışının günler öncesinden başlaması gerekirken, iklimlerin değişmesi neticesi ilk kar yağışı bu sabah gerçekleştirdi. 3 saat süren kar yağışı Atatürk Orman Parkı, Anıt Park ve Karaçayırda güzelliğini ortaya sererken, birçok araç ve çatıların üstleri de karla kaplandı. Bazı vatandaşlar kar yağışını fırsat bilerek Karaçayır ile Atatürk Orman Parkında koşu yaparken, bazıları da bol bol cep telefonlarıyla öz çekim yaptılar.

Yaklaşık 3 saat süren etkisiz kar yağışı, beyaz örtüsünü ıslak bir zemine bıraktı. 2 santimetreye bile ulaşmayan beyaz örtü, vatandaşlara görsellik açısından pek bir şey vermedi. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının önümüzdeki günlerde daha etkili olacağı belirttiler.