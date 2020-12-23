Etrafını kapatıp öylece bıraktılar

Haber: C. Kutay Aykan

Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde bulunan bir sokakta inşaat çalışması yapan firma, tarihi kalıntılara rastladı. Firma yetkilileri durumu hemen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne haber verdi. Müdürlüğün hemen karşısında ortaya çıkan kalıntılar, etrafı kapatılarak korumaya alındı.

Söz konusu alandaki kalıntıların yapılacak incelemeler ve kazı çalışmaları sonrası taşınacağı belirtilirken aradan geçen zamanda hiçbir işlem yapılmaması kültürel mirasa ne kadar sahip çıktığımızı gösterdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hemen karşısındaki alanda gün yüzüne çıkan alıntıların bölgeye gelenler tarafından tahribata uğratıldığı görüldü. Korumaya alınan kazı alanına girenler çöplerini mezarı andıran kalıntıların içinde bıraktı. Ayrıca kalıntılar etrafına atılan alkol şişeleri de dikkat çekti. Yaklaşık bir aydır söz konusu alanda yapılmayan çalışmalar tepki çekerken konuyla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden hiçbir açıklama ise yapılmadı.