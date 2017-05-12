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Bundan yaklaşık 7 yıl önce gazeteciliğe ve köşe yazarlığına başladığım zaman birlikte çalıştığım bir arkadaşım sohbet esnasında Onur yazılarını yazarken ve haber yaparken bir inek sürüsünün içinde mor inek olduğunu düşün. Herkes ot yemeye çalışırken sen bu ot nasıl yetişiyor öğrenmeye çalış ve derdin hep farklı bir şeyler üretirim olsun. Anlatmak istediklerini de herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalış demişti.

O zamanlar gülüp geçmiştim ama şimdilerde kendime ve başardığım işlere uzaktan baktığımda sürünün mor ve en neşeli ineği olmayı başardığımı görüyorum. “Ne biçim adamsın kendine inek diyorsun ve buna seviniyorsun. Bize sokakta biri dese kavga çıkarırız diyorsunuz değil mi?” ama keşke tüm insanlar inekler kadar üretken ve etrafına faydalı olsa emin olun dünya daha güzel bir yer olurdu.

Düşünün bir ineğin sütünü içeriz, etini yeriz, derisinden ve iç organlarından faydalanırız. İşte bunun için hayatta ineğe benzetilmek güzeldir. Hele hele bir insan mor ineğe benzetiliyorsa o insana iyi bakın, iyi izleyin hayatta farklı bir şeyler üretip mutlaka başarılarıyla herkesin dikkatini çekecektir. Şimdi böyle anlatınca güldünüz ve size bu örnek biraz tuhaf gelmişte olabilir

Peki, size bir soru etrafınıza bir bakın bakalım kaç tane mor inek göreceksiniz? Şimdi bazılarınız tanıdığım çok inek var ama mor inek hiç görmedim diyerek, bana bu konuda nereden çıktı diye soracaklar? İzin verirseniz hemen açıklayayım.

Özellikle son yıllarda insanları gözlemlediğimde yapılan işlere hep üst katmandan bakan. Üretmek yerine hep olumsuz eleştiri yapan insanların çoğunlukta olduğunu görüyorum. Bu insanlara bazen, arkadaşım sen böyle konuşuyorsun yapılan hep eleştiriyorsun ama bak eleştirdiğin insan bir şey üretip hayata katkıda bulunmaya çalışmış, senin hayata ve çevrene kattığın bir şey var mı? diye soruyorum.

Bu soru kaşısın da sessiz kalıyorlar. Bende gülerek bu soruya cevabın yoksa yani ben şunu yaptım, hayata şöyle katkı sağladım, insanlara söyle faydalı olacak şeyler ürettim diyemiyorsanız. Hiç konuşmayın. Çünkü siz konuşunca, İyi ya da kötü hayata bir şeyler katmaya çalışan arkadaşların dikkatini dağıtıyorsunuz moralini bozuyorsunuz. “Peki, eleştiri yapmayacağız mı?” Tabi ki eleştiri yapacağız eleştiri olmazsa güzel şeyler ortaya çıkmaz ancak eleştirilerimiz hep yapıcı olmalı ve insanları üretmeye teşvik etmeli.

Bakın arkadaşlar dediklerim çok önemli şeyler hatta engellenen bir insan için bu anlattıklarım daha da önem kazanıyor. Bazen günlük hayata engellenen insanlar o kadar olumsuz eleştirilere maruz kalıyor ki ne yaptıkları işten zevk alıyorlar nede bir şey yapma istekleri kalıyor. Hâlbuki bu arkadaşlara” sen bu işi yapamadın” şeklinde değil de “güzel olmuş ama şurayı şöyle yaparsan daha güzel olur” şeklinde eleştiriler getirirsek hem onlara bir şeyler öğretiriz hem onları üretmeye teşvik etmiş oluruz.

Unutmamalıyız insanlar Ürettikçe, yaşama bir şeyler katıkça mutlu olur. Ben inanıyorum çevremizde bir sürü yetenekli “mor inek” olmaya aday insan var. Bir şeyler üretmek istiyorlar ama yanlış yaparım diye korktukları için bir şey yapamıyorlar. Ne olur böyle kişileri Üretmeye teşvik edelim etrafımızdaki mor inekleri çoğaltalım. Emin olun bunu başarabilirsek dünya daha güzel ve daha renkli, insanlarda daha mutlu ve özgür olacaktır.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem gazetesi