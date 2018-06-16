Haber: Gönül Olutürk

Bayramda geleneksel ikramların başında gelen ve özel işletmeler tarafından yapılarak satışa sunulan ev baklavaları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle cevizli ev baklavası, sarma, burma, su böreği ve yaprak sarmasına talebin çok olduğunu belirten firmalar yoğun bir mesai harcıyorlar. Ayrıca sosyal medya üzerinden de satış yapıp bayrama bütçelerine ek kazanç sağlamak isteyen hanımlarda siparişleri almaya başladı. Ortalama 1 kilo cevizli baklava 35 liradan, 1 kilo pişmiş yaprak sarması 50 liradan, su böreği ise 30 liradan alıcıyla buluşuyor.