Ev değil tekel deposu

Haber: Uğur Balaban

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptığı çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, ikamet içerisinde sigara imalatı yaptığı yönünde bilgiler alınan T.B. (49), H.B. (42), F.B. (22) ve E.B. (20) isimli şahısların bulunduğu ve şüpheli H.B.’ye ait adreste yapılan aramada, tekel bayisini aratmayacak kadar çok sayıda kaçak sigara ve tütün yakalandı.

Evde yapılan aramada, Waletta marka içerisinde 200 adet bulunan 100 kutu (toplam 20 bin) bandrolsüz boş makaron, 3 adet 1000gr (toplam 3 kilogram) Hawana 2018 bandrolsüz tütün, 1 adet 1000gr Nst OZ Yellow 1000 bandrolsüz tütün, 1 adet Express Blue 1000gr bandrolsüz tütün, 1 adet MacsonMaroonRed 1000gr bandrolsüz tütün, Melbour ve Calbor marka yaklaşık 600 adet doldurulmuş makaron, 7 adet Captain Black marka bandrolsüz 50 gr tütün (toplam 350gr) CCO1 marka 3 adet 200’ lü (toplam 600) bandrolsüz boş makaron, 2005 marka 4 adet 200’lü (toplam 800) adet doldurulmuş makaron, Calbor marka 2 adet 200’lü (toplam 400) adet doldurulmuş makaron, Marla marka 1 adet 200’lü (toplam 200) adet doldurulmuş makaron, yaklaşık 1 kg kıyılmış tütün ve 330 adet kullanılmış bandrol ele geçirilerek el konuldu, yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) yetkilileri, “Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar da gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır” açıklaması yaptı.