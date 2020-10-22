Ev ev gezip test yapacaklar

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliği ile daha önce Koronavirüs prevalansını (görülme sıklığı) ve geçirilmiş hastalığın sıklığının saptanması için tarama çalışması gerçekleştirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada saha taramasının ikincisini başlatacaklarını bildirmişti. Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamaları sonrası gerekli hazırlıkların yapılması ile Sağlık Bakanlığı, TÜİK işbirliği ile harekete geçti. Ülkemiz genelinde koronavirüs görülme sıklığına ilişkin taramanın ikincisi başlatıldı.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre ülke genelinde ikincisi başlatılan kesitsel çalışmanın veri toplama süresi 5-15 gün olarak belirlendi. 15-30 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan saha çalışmasının illerin büyüklüğü ve hanelerdeki kişilere ulaşma süresiyle ilgili olarak farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

TOPLAM HANE SAYISI 31 BİNDEN FAZLA

Öte yandan TÜİK tarafından hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği de belirlenerek Sağlık Bakanlığına bildirildi. Buna göre ülkemiz genelinde ulaşılması hedeflenen hane sayısı 31 bin 280 olarak belirlendi. En çok taramanın yapılacağı iller arasında İstanbul’da 5 bin 380, Ankara’da 2 bin 310 ve İzmir’de bin 810 haneye ulaşılacakken en az tarama ise 30 hane ile Bayburt’ta, 40 hane ile Tunceli’de, 50 hane ile Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır’da yapılacak. İlimiz Bolu’da ise Temmuz ayında yapılan saha çalışmasında 1608 kişiye antikor testi yapılmıştı. İkinci saha çalışmasında ilimizde kaç hanede kaç kişiye tarama yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde ilimizdeki saha çalışmasına ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Filyasyon ekipleri tarafından yürütülecek araştırmada kişilerden kan ve COVID-19 Rehberi’ne uygun olarak sürüntü örneği alınacak. Ulaşılan her haneden çalışma için 1 kişi seçilecek. Ülkemizde koronavirüs prevalansı ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru bir şekilde saptanabilmesi için kişiler haneden rastgele seçilecek.