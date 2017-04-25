HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz FETÖ/PDY darbe girişimi olduğu sıralarda sosyal medya hesabı üzerinden , "askeri darbe girişimine karşı camiler kullanılarak şeriat darbesi oluyor. Darbelerden darbe beğen" şeklinde paylaşım yapan evli ve 3 çocuk annesi Berlin Yalabık isimli ev hanımı kadın hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamsıyla dava açıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Yalabık ifadesinde, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını belirterek, "olayların farkına varmadan ve içeriğine hakim olmadan paylaşım yaptım. Yazdıklarımla hiç bir terör örgütünü övmek yada propagandasını yapmak istemedim" dedi.

Yalabık'ın ifadesinin ardından mahkeme heyeti sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.