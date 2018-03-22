Haber: Gönül Olutürk

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ‘Bylock’ kullandığı iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan ev hanımı Ceyda Ş. ve aktif olarak öğretmenlik yapan Ş.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada Ceyda Ş. Samsun'da, Ş.Ö. ise Mardin'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Ceyda Ş. tutuklandı, Ş.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.