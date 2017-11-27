Ev hanımıyken iş hayatına atılma kararı alan girişimci Fatma Gültekin, aldığı kredi desteğiyle açtığı işletmesinde ürettiği el emeği unlu mamul ve reçel çeşitlerini Konya, Bursa ve İstanbul gibi illere de gönderiyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) ‘Girişimcilik Destekleme Projesi’ne katılan iki çocuk annesi, 51 yaşındaki ev hanımı Gültekin, aldığı 50 bin lira ve eşinin de desteği ile Borozanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda köy ürünleri ve unlu mamuller üzerine iş yeri açtı. Kardeşi, eşi ve iki çalışanı ile ürettiği ürünleri Bolu'nun yanı sıra çeşitli illere de gönderen Gültekin, ev hanımlığından iş kadınlığına yükseldiği serüveninde şimdilerde iş yerinde kadınları istihdam etmeyi hedefliyor. Ev hanımı ve ilkokul mezunu olduğunu ifade eden Gültekin, yaptığı açıklamada, iş yerinde satışa sunduğu ürünleri, daha önce evde yaptığını ve komşularının çok beğendiğini belirterek, "Benim de böyle bir iş yapmak içimden geliyordu ama o zamanlarda çocuklarım küçüktü. İmkan olmadı. Eşim de çalışıyordu. Tek başıma yapamayacağımı düşündüm. Eşim emekli oldu, çocuklarım büyüdü. Ben de hayallerimi gerçekleştirmek için adım atmaya başladım." diye konuştu.

Gültekin, devletin iş yeri açmak isteyenlere destek verdiğini duyduğunda kendisine daha çok cesaret geldiğini anlatarak, "Yaklaşık 1,5 yıl önce iş yerini açmaya karar verdim ve bunun için KOSGEB'e gittim. Buradan destek almayı hak ettim. KOSGEB'den aldığım 50 bin lira ile iş yeri açmak nasip oldu. Bana bu desteği sağlayan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. İş yerinde kendisi ile dört kişinin daha çalıştığını ifade eden Gültekin, "Açmış olduğumuz iş yerinin imalathanesi biraz küçük geliyor. Bununla ilgili bir düşüncemiz var. Ayrıca yanımızda çalışacak kadın işçilere de ihtiyacım var." dedi.

Gültekin, el emeğiyle ürettikleri sütlü bazlama, katmer, kabaklı gözleme, kuru yufka, erişte makarnası ve reçel çeşitleri müşterinin damak tadına sunduklarını belirterek, Bolu dışında da Konya, Bursa ve İstanbul'a gönderdiklerini kaydetti. Gültekin ayrıca hedefinin büyümek olduğunu ve hayali olan kadınları yanında çalışmaya davet ettiğini sözlerine ekledi.