Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta Paşaköy Mahallesi’nde bir evde hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlığı olayını cezaevinden izinle çıkan B.B. ve arkadaşı R.T. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde hırsızlıların bir otomobille İstanbul’a kaçtığını belirledi. İstanbul’da operasyon yapan ekipler, hakkında hırsızlık suçundan 10’dan fazla dosyası olduğu öğrenilen R.T., eve yapılan operasyonda suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.B.’nin ise, hırsızlık olayını gerçekleştirmek için İstanbul’da kaldığı cezaevinden 1 haftalık izin alarak çıktığı ve olaydan sonra tekrar cezaevine teslim olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan R.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.