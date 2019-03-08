Ev sahibi olmak isteyenlere müjde

Haber: C. Kutay Aykan

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Sağlık Mahallesi’nde yaptığı açıklamada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak sosyal konutlar için talep toplama süreci başladığını bildirdi.

Metin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 50 bin konut müjdesini hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın toplu konutla alakalı bir açıklaması oldu. Ülke genelinde 50 bin konut yapılacak. Bolu’da da yapılacak. Daha önce bunun ilanını yapmıştık. 45 günlük süre var. Toplu konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızın başvurularını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’müz alıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın müracaatlarını bekliyoruz” dedi. Metin ayrıca, dar gelirli aileler için ayrı bir projelerinin daha olduğundan da bahsederek, “Belediye olarak önümüzdeki dönem dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik sosyal konut projemiz de var ayrıyeten. Bolulu müteahhitlerimizle yapacağımız bu projeyi de birleştirerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 12:04