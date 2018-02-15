Haber: Semih Baykal

İlimiz merkeze bağlı Yeşilköy mevkiinde bir iki katlı bir villada sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden ev sahipleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelene kadar ev sahipleri kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Daha sonra olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptılar. Çıkan yangında evin üst katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.