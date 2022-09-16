Ev sahiplerine makul kira çağrısı

Yaklaşık 32 bin Öğrenci ile Yeni Dönem Başlıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) Ekim’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılının, öğrenciler ve üniversite adına hayırlı olması dileklerinde bulundu. Bolu’nun öğrenci dostu şehir kimliği taşıdığını söyleyen ve bu yönüyle de tercih sebebi olduğunu dile getiren Gazeteci ve Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticisi H. Hüseyin Aykan, yaklaşık 8 bin yeni öğrencinin üniversiteye kayıt olduğunu ifade ederken, toplam öğrenci sayısının da 32 bini ulaştığını belirtti.

Yeni eğitim-öğretim yılının 26 Eylül’de başlayacağını belirten Aykan, “BAİBÜ’de 81 ilimizden öğrenci öğrenim görüyor. Yaklaşık her 4 öğrencimizden 3’ü şehrimize farklı illerden geliyor. Bu durum, şehrimizde barınma adına da önemli bir hareketlilik yaşanmasına neden oluyor. Öğrencilerimizin bir kısmı devlet yurtları ile özel yurtlarda kalıyor. Üniversitemizin vakfına bağlı yurtlarda belirli sayıda öğrencimiz makul bütçeler ile misafir ediyor; başta şehit ve gazi çocukları olmak üzere belirli sayıda öğrencimize de ücretiz barınma desteği sağlanıyor. Öğrencilerimizin bir kısmı da ev kiralamayı tercih ediyor. Bu noktada Bolulu ev sahiplerinden ricamız, evlatlarımız için ev kiralarını makul seviyede tutmaları ve onlara kolaylık sağlamaları olacaktır. Öğrencilerimiz adına kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.