Ev uyuşturucu deposu çıktı

Haber: C. Kutay Aykan

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan şehir içi çalışmalarında 24 yaşındaki işçi Ramazan B.’nin evinde yapılan aramada, Kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan çeşitli aparatlar, 4.63 gram gelen Esrar maddesi

23.66 gram gelen Metamfetamin maddesi, 9 adet kenevir bitkisi (6-15 cm arası ) 9 gram Hint Keneviri bitkisi tohumu, 1 adet hassas terazi, 92 adet klipsli şeffaf poşetler, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat (pipe)

ele geçirildi.

Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadenin ardından, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Savcılığa sevk edilen Raman B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.