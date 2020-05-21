Ev ve iş yeri küle döndü

Bolu’da, kullanılmayan tek katlı ev ve bitişiğindeki işyeri çıkan yangında küle döndü. Alevlerin korku dolu anlar yaşattığı yangın yarım saatlik çalışma sonunda söndürüldü.

Ev ve iş yeri küle döndü
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Ev ve işyeri küle döndü

Ev ve işyeri küle döndü

Haber: Volkan Yılmaz

Yangın, saat 02.15 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Bahar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Aytugar’a ait tek katlı kullanılmayan ev ve bitişiğindeki işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyeri ve evin ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini gören ve büyük panik yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev ve işyeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ev ve işyerinin yandığını duyan Sabri Aytugar da olay yerine geldi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen Aytugar, “İçeride kimse kalmıyor. Sadece elektrikler açıktı. Kiracım vardı onu çıkarmıştım. Ben hergün kontrol ediyordum. Dükkana sürekli hırsız giriyordu. Antika eşyalar vardı. Yine öyle birşey olabilir” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 11:31
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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