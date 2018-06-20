Haber: Semih Baykal

İlimiz Küçük Sanayi Sitesinde Uymanlar Hafriyat’a ait işyerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mehmet Uyman’a ait olduğu öğrenilen İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede kontrol ederek çevreye sıçramadan söndürdü. Yangında iş yeri ve içerisinde park halinde bulunan iki araç tamamen yandı. Yangında herhangi can kaybı yaşanmadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

MUTFAKTA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Bir başka yangın da Beşkavaklar Mahallesi Ulubatlı Sokakta bir evde meydana geldi. Evin mutfak kısmında sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise gerekli kontrolleri yaptıktan sonra merkeze döndü. Yangın sonucu mutfak tamamen kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise gönüllere su serpti.