Ev yapımı alkol can aldı



Haber:C.Kutay Aykan

Alkol fiyatlarının pahalı olması sebebiyle evinde rakı imal eden Mutlu Gören isimli vatandaş kaçak olarak satın aldığı etil alkolden ürettiği rakıyı içince zehirlendi. Olay önceki hafta Cuma günü At Yaylasında meydana geldi. Evinde imal ettiği rakıyı At Yaylasında bulunan evinde arkadaşlarıyla birlikte tüketen Mutlu Gören (54)bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları tarafından yayla evine 112 acil servis ambulansı çağırıldı. Ambulans yaylaya gelinceye kadar evde bulunan diğer iki kişide aşırı karın ağrısı şikayetiyle kıvranmaya başladı. Yaylaya ulaşan sağlık ekibi üç kişiyi aynı ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. İlk müdahalelisi acil serviste yapılan kişilerden Mutlu Gören yoğun bakıma alınırken durumu stabil olan diğer iki kişi ise acil müşahede odasında tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Durumu kritik olan Gören ise yoğun bakımda geçen 3 günün ardından hayatını kaybetti.

7 yaşında erkek ve 4 kız çocuğu bulunan 54 yaşındaki Mutlu Gören’in rakı yapımında kullandığı alkolün sahte olabileceğinden şüphe eden savcılık otopsi yapılmasına karar verdi.