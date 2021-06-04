Ev Yapımı Tavuk Suyu ile Daha Lezzetli ve İştah Açıcı Yemekler

Çorbalardan sebze yemeklerine, makarnalardan pilava kadar birçok yemekte kullanılan dondurulmuş tavuk suyu küpleri yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak ve mutfaklarınızda en çok kullanılan pratik çözümler arasında yerini alacak. Ayrıca evde dondurarak hazırlayacağınız tavuk suyu daha düşük yağ ve sodyum içerdiği için daha sağlıklı yemekler yapmanıza yardımcı olacak.

Tavuk eti tadı ve aroması ile dondurulmuş tavuk suyu küpleri; kuru baklagillerden sebze yemeklerine, makarna soslarından çorbalarınıza kadar mutfağınızda her zaman kullanacağınız lezzet katıcınız olarak yerini koruyacak. Özellikle pilavlarınızın vazgeçilmez tadı olarak da her zaman kullanabilirsiniz.

Ev Yapımı Dondurulmuş Tavuk Suyu Tarifi:

Bu aromatik tavuk suyunu denedikten sonra bir daha bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz. Bu özel karışımlı tarifle hazırladığınız tavuk suyu küplerini küçük parçalar halinde kaplara koyarsanız çözmeniz daha kolay olur.

Malzemeler:

* 1 adet bütün piliç

* Su (Tencerede bütün pilicin üzerini 2 parmak geçecek şekilde)

* 2 adet soğan (zarı soyulmamış, uçları kesilmiş)

* 2 sap kereviz (doğranmış)

* 3-4 diş sarımsak

* 2 adet havuç (doğranmış)

* 1/4 çay kaşığı yenibahar

* 1/4 çay kaşığı karanfil

* 1/4 çay kaşığı acı kırmızı pul biber

* 1 yemek kaşığı elma sirkesi

* 1 çay kaşığı karabiber

* 2 adet defne yaprağı

Yapılışı:

Kapaklı büyük bir tencereye bütün tavuğunuzu yerleştirip, tavuğun üzerini 2 parmak geçecek kadar soğuk su koyun. Bütün halde ancak uçları kesilmiş soğanlar dahil tüm malzemeyi tencereye koyup orta ateşte kaynama noktasına getirin. Kısık ateşte 2 saat kaynatın. Isıyı tüm malzemeler kıvamında kaynayacak seviyede tutun, hızlı kaynatırsanız tavuk suyunuz koyu olur ve tavuk etiniz dağılır.

Tencereyi ocaktan alın ve oda sıcaklığında 15 dakika soğumaya bırakın.

Tencerenin içindeki tüm malzemeleri alın ve tavuk suyunu soğumaya bırakın.

Haşlanan tavuk etinizi buzdolabında sakladığınız sürece 2 gün içinde tüketebilirsiniz.

Oda sıcaklığında soğuyan ev yapımı tavuk suyunuzu da süzerek buz poşetlerine veya kapaklı buz kalıplarına koyarak derin dondurucunuzda muhafaza edin. Afiyet Olsun!