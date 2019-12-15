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Evcil ailesinin mutlu günü

​​​​​​​Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, MHP İl Başkanlığı ve 2018’de gerçekleştirilen genel seçimlerde Milletvekili adayı olan Adem Evcil baba oldu.

Evcil ailesinin mutlu günü

Haber: Ceylan Beykoz

MHP camiasının önemli isimlerinden Adem Evcil bugün baba olmanın heyecanını yaşadı. Ülkü Ocağı Başkanlığından başlayarak, MHP İl Başkanlığı sonrasında da Milletvekili adayı olan Bolunun sevilen isimlerinden Adem Evcil ve değerli eşleri Derya Tutkun Evcil hayatlarının en mutlu günlerini yaşadılar. Bugün İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bir erkek çocuğu sahibi olan Evcil çiftinin bebeklerinin ismini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli koydu. Bahçeli’nin Kutluhan Turan ismini verdiği bebeğe ‘aramızda hoşgeldin’ diyor, Evcil ailesine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2019, 16:54
Esra Perçin

Esra Perçin

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