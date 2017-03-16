Haber: Kasım ŞAHİN

MHP Bolu İl Teşkilatı Başkanı Adem Evcil, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’ın Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a yazdığı mektupla ilgili açıklamada bulundu. Evcil açıklamasında “İzzet Baysal Vakfının başkanı Ahmet Baysal çok kıymetli bir büyüğümüzdür. Baysal ailesi siyasete malzeme olmayacak kadar kutsal bir ailedir. Bolu için böyle bir kutsaliyetleri söz konusudur. Bugün Bolu’nun neresine gidersek gidelim merhum İzzet Baysal’ın ve ailesinin yatırımlarını görüyoruz ki bu yatırımlar hala günümüzde de artarak devam ediyor. Ahmet amca kendi düşüncelerini, duygularını ifade etmiş. Kendisine bu yönde bizde siyasete kattığı değerler ötürü çok teşekkür ediyoruz. Lakin söylediğim gibi ben Baysal ailesini asla ve katta siyasete malzeme etmem. Bizim için siyasete malzeme edilmeyecek kadar kutsallar, değerliler. Maneviyatları çok önemlidir” ifadelerini kullandı.