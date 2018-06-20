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20 Haziran 2018 Çarşamba
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    • Evcil, çok konuşulacak projeyi açıkladı

    Milliyetçi Hareket Partisi 1. Sıra Bolu Milletvekili Adayı Adem Evcil, mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalarda kendi projesi olan tampon bölgeye yapılmasını istediği yaşam sahasını kamuoyu ile paylaştı.

    20 Haziran 2018 Çarşamba 15:28
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    Evcil, çok konuşulacak projeyi açıkladı
     

    HABER:Semih Baykal

    24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlere sayılı günler kala MHP 1. Sıra Bolu Milletvekili Adayı Adem Evcil, projelerini tek tek açıklayarak vatandaşlara anlatmaya başladı. Özellikle üstünde durduğu mülteciler konusunda ilk adımı gerçekleştiren Evcil, mültecilerin yerleşip düzgün bir hayat yaşayabilmeleri adına yaşam sahası projesinin çizimini kamuoyu ile paylaştı. İçinde cami, spor salonları, oyun alanları, bahçeler, parklar bulunan yerleşim alanın sınırda tampon bölgeye yapılacağını açıklayan Evcil, “Çizdirdiğimiz bu projede kimseninin madur olmamasına özen gösterdik. Kardeşlerimiz bir yaşam sahası içinde nefes alacak. Bu saha içinde bahçe, park, cami bulunuyor. Bizim koruyacağımız sınır bölgelerinde mülteci kardeşlerimiz daha iyi bir yaşam sürecektir, eminim” şeklinde konuştu.

    “BİZ ENSAR DA MUHACİR DE NE DEMEK İYİ BİLİRİZ”

    Evcil, mülteci konusunda esnar ve muhacir konularına değinerek iki kelimenin ne anlama geldiğini bildiğini söyledi. Evcil, “Biz ensar da muhacir de ne demek iyi biliriz. Şahsım olarak zaten İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Kardeşlerimizi kapı dışarı edelim demiyorum. Biz Türk milleti olarak daima mazlumun yanındayız. Dünyanın tüm sahalarında mazlumun sesiyiz. Sadece toplumumuzu ve kardeşlerimizi rahatlatmak adına bu projeyi yapalım diyorum. Herkes rahat bir nefes alacak. Bizim koruduğumuz bölgede kendi yaşam alanlarına sahip olsunlar. Bu projede kafatasçılık, ırkçlık aramanın lüzumu yok” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Milliyetçi, Hareket, Partisi, 1., Sıra

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